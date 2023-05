Achilles 1894 is Drenthina voorbij, LTC blijft boven de streep

VOETBAL - Een bescheiden succesje voor Achilles 1894 vanmiddag. De zaterdagtweedeklasser, die de laatste weken punt na punt verspeelde en de titel uit het zicht zag verdwijnen, pakte een punt tegen koploper Velocitas 1897 (2-2). Door dat punt moeten de gasten het kampioensfeest nog een week uitstellen en mag Achilles 1894 nog hopen op deelname aan de nacompetitie om promotie.

Toch is de Asser club wel afhankelijk, ook als het zelf de resterende twee duels weet te winnen, van de winnaar van de tweede periode. Op dit moment heeft VEV'67 daarin de beste papieren, maar de formatie uit Leek wordt op de voet gevolgd door Bedum en Marum. Wanneer Bedum de periodetitel pakt, dan zal Achilles 1894 (of Drenthina) nog een plek moeten stijgen. Het verschil tussen VEV'67 (38 punten), Achilles 1894 (37 punten) en Drenthina (37 punten) is minimaal

Velocitas 1894 is nog altijd koploper in de 2e klasse L, met vijf punten voorsprong op Marum. Die tweede ploeg lijkt sowieso een periodetitel te pakken: of de vervangende eerste (die neemt de club dan over van Velocitas) of de tweede. Vervolgens zullen ook, zoals het nu lijkt, de nummers 3 en 4 in deze klasse een periodetitel krijgen. Dat zijn dus nu VEV'67 en Achilles 1894. Drenthina deed slechte zaken door bij Marum met 2-0 te verliezen.

Achilles 1894 geeft 2-0 voorsprong weg

Achilles 1894 leek op rozen te zitten na treffers van Rachid Traore en Leon Regtop, maar de 2-0 ruststand bleek niet voldoende voor drie punten na negentig minuten. De gasten scoorden via Bart Steenbergen en (vijf minuten voor tijd) Kelvin de Vries de 2-1 en 2-2.

LTC had meer verdiend

In de strijd tegen degradatie - en dan vooral het ontlopen van de nacompetitie tegen degradatie - verrichte LTC half werk door bij concurrent Zuidhorn met 1-1 gelijk te spelen. De Assenaren wisten voor rust nog wel een 1-0 achterstand weg te werken (via Romano Djababoe), maar het lukte ze niet om door te drukken. Richard Mulder (kopbal op de paal) en Djababoe (één op één met de doelman) kregen de bal niet in het net.