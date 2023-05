Koploper vv Hoogeveen maakt geen fout na matig begin in Noordwijk: 1-4

VOETBAL - vv Hoogeveen is weer een stap dichterbij de titel in de zondag Vierde Divisie A gekomen. De ploeg van trainer Nico Haak won met 1-4 bij SJC en dat na een 1-0 achterstand. De twee naaste concurrenten, Purmersteijn en RKAVV, wonnen ook en daardoor blijft het gat tussen Hoogeveen en die twee achtervolgers twee punten.

Er zijn nog twee duels te spelen in deze Vierde Divisie. Volgende week speelt Hoogeveen thuis tegen Velsen. Purmersteijn neemt het op eigen veld op tegen Alcides en RKAVV moet op bezoek bij VOC.

Spanning

Hoogeveen begon zichtbaar gespannen aan het duel in Noordwijk, waar de thuisclub in de eerste 25 minuten de beste kansen kreeg. Chris Hoogervorst en Martijn van Trigt waren dichtbij de 1-0, maar scoorden niet. Aan de andere kant had Justin Benjamins een prima kans om de score te openen, maar met zijn linkerbeen stuitte de aanvaller op doelman Willem Beuk.

Een door Hoogeveen-doelman Stan Meekhof, onnodig weggegeven corner leverde SJC de voorsprong op. Geheel vrijstaand bij de tweede paal kopte Hoogervorst de voorzet van aanvoerder Timo Ruigrok binnen: 1-0.

Wakker

De 1-0 was voor Hoogeveen het sein om de schroom van zich af te gooien, al kwam de Drentse ploeg nog wel heel goed weg bij randje-buitenspelgoal van opnieuw Hoogervorst. In plaats van 2-0 werd het vijf minuten voor rust 1-1. Een voorzet van Sil Kuurman werd niet goed verwerkt door Beuk, waarna Louis Vijfhuizen simpel kon binnenschieten. Het was voor de - tot spits omgeturnde - speler zijn achtste goal van het seizoen.

Hoogeveen leek nog voor de pauze erop en erover te gaan, maar Jim Veltmaat zag een prima schot gekeerd worden door Beuk en Alex Blekkink kopte uit een corner net naast.

Schuurman voor het eerst sinds november

De tweede helft was het eenrichtingsverkeer. Hoogeveen drong aan, maar moest lang wachten op een tweede treffer. Die viel een kwartier voor tijd, nadat eerst Tom Heerkes (schot over) en Vijfhuizen (schot naast en op de keeper) dichtbij waren, wist Noah Schuurman het net wel te vinden. Na een geweldig steekballetje van Benjamins schoot Schuurman, die sinds november niet meer had gescoord, de 1-2 binnen.

Vijfhuizen met zijn tweede en Beltau maakt het feest compleet