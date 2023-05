vv Gasselternijveen na één seizoen terug naar vierde klasse

VOETBAL - Een jaar geleden promoveerde vv Gasselternijveen naar de derde klasse, maar vanmiddag - elf maanden - na het feestje is de ploeg van trainer Johan Hollen terug bij af. Door de 5-3 nederlaag bij SVV'04 is degradatie een feit.

De club, die dit jaar het 100-jarig bestaan viert, had voorafgaand aan het duel in Schoonebeek nog een klein sprankje hoop om directe degradatie te ontlopen. Het gat met Weerdinge, dat op een nacompetitieplek staat, bedroeg voorafgaand aan het duel vijf punten. De ploeg uit Weerdinge kreeg kampioenskandidaat SV Twedo op bezoek en verloor dat duel met 6-0.

Maar Gasselternijveen profiteerde daar dus niet van, al kwamen de gasten nog wel knap op 1-2 na een vroege achterstand. Wessel Koomans en Thijmen Hommes scoorden nadat Bart Moes SVV'04 op voorsprong had gezet. Via Sander Kocks stelde de thuisclub voor en na rust orde op zaken en via Sam Ridderman werd het een kwartier voor tijd 4-2. Brandon Meems bracht de spanning nog even terug, maar het slotakkoord was opnieuw voor Ridderman. Hij bepaalde de eindstand op 5-3.