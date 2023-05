Zuidwolde stelt langer verblijf in tweede klasse veilig

VOETBAL - VV Zuidwolde speelt ook volgend seizoen in de Tweede Klasse J. De roodhemden wonnen zelf met 3-1 van Beilen, terwijl concurrenten Pesse En HODO punten verspeelden. Het verschil met de gevarenzone is nu vier punten, met nog maar een speelronde te gaan.

Onderin de Tweede Klasse J is het erg spannend. Zuidwolde deed vorige week goede zaken door met 3-1 te winnen van Pesse, maar verloor de drie wedstrijden daarvoor. Beilen, dat voor de winterstop niet 1 keer wist te winnen, pakte in de laatste vijf wedstrijden maar liefst tien punten.

Het verschil vooraf was maar één punt, dus voor beide ploegen was het duidelijk dat er gewonnen moest worden. Toch kwam de wedstrijd moeilijk op gang. De grote kansen waren er nog voor Beilen, maar Nick Matthijssen en Blessing van der Veen hadden het vizier niet op scherp.

Zuidwolde onverdiend op voorsprong

Uit het niets scoorde Zuidwolde uit het twee keer via Ralph Zantinge en Jasper de Roo. Vooral de treffer van De Roo was een parel. Toch deed Beilen, niet geheel onverdiend, wat terug via Nick Matthijsen.