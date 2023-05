Vierdeklasser Ruinerwold verknalt kampioensfeest én koppositie

VOETBAL - Wat een prachtige middag had moeten worden voor de koploper van de vierde klasse A Ruinerwold, is uitgelopen in het doemscenario. De enige kans van het al uitgespeelde VWC ging er tien minuten voor tijd in waardoor de ploeg van Johnny Wassenaar de rood-witte kampioensballonnen kapot kon prikken en zelfs koploper-af is.

Vervelende Van der Laan

"De sfeer in de kleedkamer is gelaten", vertelt trainer/coach Wassenaar van de thuisclub na de eerste thuisnederlaag van het seizoen. Sinds november 2022 had de kampioenskandidaat in 4A niet meer verloren en bij puntverlies van Olyphia had Ruinerwold de medailles van de KNVB in ontvangst mogen nemen. Deze bleven in de kofferbak van de afgevaardigde van de bond. "Deze komt wel even binnen."