Germanicus leeft nog, SVBO en Emmen spelen zich veilig

VOETBAL - SVBO en vv Emmen hebben zich vanmiddag veilig gespeeld in de 1e klasse E. SVBO won met 2-0 van Dalfsen en Emmen zette koploper TVC'28 voor schut. In Tubbergen werd het 2-3. Door die uitslag heeft TVC'28 de titel niet meer in eigen hand. De beste papieren zijn nu voor NEO, dat twee punten minder heeft maar wel een duel minder gespeeld dan TVC'28.

NEO versloeg in Norg GOMOS met 0-3. Door dat resultaat staat GOMOS drie punten boven de directe degradatiestreep en dat met nog twee duels te spelen.

Germanicus langs Roden

Germanicus en Roden blijven met nog twee wedstrijden te gaan de twee ploegen onder de streep. Beide ploegen stonden vanmiddag in Coevorden tegenover elkaar en stapten met een 3-1 eindstand van het veld. Erwin Modderjongen zette de thuisploeg vlak voor rust op 1-0 en na de pauze verdubbelde Reinier de Boer de score (2-0). Via Yska Last bracht Roden de spanning - zo'n twintig minuten voor tijd - terug, maar tien minuten later besliste Milan van der Weide het duel.

Door de zege greep Germanicus de laatste kans op het ontlopen van directe degradatie. Het gat naar GOMOS bedraagt voor de ploeg van trainer Jan Wielink nu vier punten.

Slor bezorgt Rolder Boys punt

Door een 1-1 gelijkspel tegen hoogvlieger WVV sprokkelde Rolder Boys weer een belangrijk punt om de nacompetitie te ontlopen. De ploeg van trainer Rick Slor kwam na exact een uur spelen op achterstand door een treffer van Thijs Hateboer, maar in de slotminuut schoot Toine Slor (de zoon van de trainer) Rolder Boys naar 1-1.

Rolder Boys staat dankzij het puntje drie punten boven de nacompetitieplekken (die nu worden bezet door Dalfsen en GOMOS).

SVBO definitief veilig

Door de derde zege op rij speelde SVBO zich vanmiddag definitief veilig. De formatie van trainer Arthur van der Veen, die na één seizoen weer vertrekt bij de club uit Barger-Oosterveld, scoorden Emiel Seigers en Ronald Gerdes.

Emmen stunt