FC Emmen beleeft in alle opzichten dramatisch weekend

VOETBAL - Alle concurrenten van FC Emmen pakten dit weekend punten en tot overmaat van ramp kreeg de Drentse club vanavond een enorm pak slaag bij AZ. Na een ruststand van 5-0, die al na 28 minuten was bereikt, werd het uiteindelijk 5-1. Richairo Zivkovic redde voor Emmen nog de eer.

Door de nederlaag heeft FC Emmen het ontlopen van de nacompetitie niet meer in eigen hand. Als Excelsior volgende week zondag wint van Fortuna Sittard en FC Emmen op eigen van Feyenoord verliest, dan zijn de play-offs een feit.

Zonder Veldmate en Burnet

De eerste dompers voor FC Emmen kwamen dus gisteravond, toen Excelsior gelijkspeelde tegen Heerenveen en FC Volendam van Sparta won. Daar kwam vanmiddag nog de zege van Vitesse (tegen Cambuur) bij. En alsof dat nog niet genoeg was reisde Emmen zonder aanvoerder Jeroen Veldmate en Lorenzo Burnet af naar Alkmaar, dat bij een overwinning over Ajax heen zou gaan naar plek 3. Het duel van de Amsterdammers werd vanmiddag, na twee vuurwerkincidenten in Groningen, al na tien minuten gestaakt. De twee afwezigen werden vervangen door Mohamed Bouchouari en Julius Dirksen.

Aan gort gespeeld

Uitgerekend die twee vleugelverdedigers hadden een beroerde eerste helft, zoals overigens heel FC Emmen. De formatie van trainer Dick Lukkien, die ongetwijfeld met snode plannen naar Alkmaar was afgereisd (gezien het schema van AZ, met twee halve finaleduels in de Conference League). Maar het plan van Emmen, met hoog druk zetten, kwam totaal niet uit de verf. De thuisclub speelde, ondanks de late wedstrijd van afgelopen donderdag in Londen tegen West Ham United, energiek. Met veel beweging, overlappingen van de middenvelders en backs én sterke flankspelers werd Emmen aan gort gespeeld. Binnen 28 minuten stond het al 5-0. Ieder schot was vrijwel raak en bij de voorzetten (zelfs uit corners) werd de spelers van AZ geen strobreed in de weg gelegd. Sven Mijnans, Myron van Brederode, Tijani Reijnders, Sam Beukema en Jordy Clasie waren de de doelpuntenmakers.

Zivkovic redt de eer

In de rust werd al driftig gespeurd naar de grootste nederlaag in de clubgeschiedenis (in 2014 werd het 8-0 tegen TOP Oss), maar zover kwam het niet. AZ vond het in de tweede helft wel prima en Emmen, met Lucas Bernadou, Jari Vlak en Jasin-Amin Assehnoun voor Jeremy Antonisse, Ahmed El Messaoudi en Bouchouari, kreeg zowaar nog een treffer. Na een - overigens geweldige - pass van Bernadou rondde Zivkovic beheerst af: 5-1.