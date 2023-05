Luister hier naar AZ - FC Emmen

VOETBAL - Na de zeges van FC Volendam en Vitesse én het gelijkspel van Excelsior is de situatie voor FC Emmen er niet rooskleuriger op geworden. De Drentse club staat - voorafgaand aan het duel tegen AZ in Alkmaar - op de zestiende plaats in de eredivisie: de plek die aan het einde van de rit nacompetitievoetbal betekent.

Om alles in eigen hand te houden is een resultaat, in het AFAS-stadion, vanavond noodzakelijk voor de mannen van Dick Lukkien. Dat dat niet gemakkelijk zal worden is duidelijk. AZ staat vierde in de eredivisie en is nog volop in de race voor een plek in de finale van de Conference League. Dat laatste telt vanavond uiteraard niet, maar met de wetenschap dat Ajax gepasseerd kan worden zal bij AZ voldoende energie opwekken.