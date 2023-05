Dick Lukkien: 'Het was lachwekkend van onze kant'

VOETBAL - Vol ongeloof keek Dick Lukkien in de eerste helft naar zijn ploeg, die alle hoeken van het veld zag in Alkmaar. Na een half uur ging de storm liggen, maar stond het al wel 4-0. De Emmenaren zochten met 5-0 de kleedkamer op. "Het was lachwekkend wat we in de eerste helft hebben laten zien."