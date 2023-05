WKE'16 houdt marge in stand en blijft op kampioenskoers

VOETBAL - WKE'16 is nog twee duels verwijderd van de titel in de 2e klasse K. De formatie van trainer Albert Koops versloeg Musselkanaal met 1-3, terwijl concurrent Valthermond met 0-3 te sterk was voor ASVB. Door die resultaten blijft het verschil tussen de twee titelkandidaten één punt, in het voordeel van de club uit Emmen.