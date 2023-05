VKW en Alcides nog altijd aan het elastiek

Dat verschil was voor deze speelronde overigens drie en vijf punten, maar waar Velsen en VKW een punt pakten, verloor Alcides. Op het kunstgrasveld in Meppel bleek Hollandia twee maten te groot: 1-5. Bij rust was het duel feitelijk al gespeeld, want ondanks prima reddingen van Xander Jager moest de doelman toch drie keer vissen. Jansen, een eigen goal van Okenge en - op slag van rust - Lanting waren de doelpuntenmakers voor de bezoekers uit Hoorn.

Milan Ronkes bracht kort na rust een sprankje hoop terug bij de thuisclub door de 1-3 te scoren, maar in de laatste twintig minuten stelde Hollandia orde op zaken. Door de tweede treffer van Jansen en het slotakkoord van Knott was de eindstand 5-1.

Nederlaag bij Purmersteijn funest

Volgende week gaat Alcides op bezoek bij kampioenskandidaat Purmersteijn. Bij een nederlaag is degradatie een feit. Zelfs een gelijkspel of zege kan onvoldoende zijn om het vege lijf nog te redden, maar dan moet Velsen wel stunten in en tegen Hoogeveen. Die ploeg, koploper in won gisteren overigens met 1-4 bij SJC in Noordwijk

VKW pakt knap punt, mede dankzij doelman Mulder

Martijn Mulder vertolkte een hoofdrol voor VKW, op eigen veld tegen middenmoter Rohda Raalte. De doelman van de Börkers stopte in de eerste helft een strafschop en hield uiteindelijk negentig minuten lang zijn doel schoon. Door het 0-0 gelijkspel mag VKW nog altijd hopen op nog een jaar in de Vierde Divisie, al is de achterstand op Rkvv Velsen dus niet verkleind.