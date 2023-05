FC Emmen Podcast #36: EasyToys-pakketjes welkom bij Paul Gladon

In de 36e FC Emmen Podcast stapt het panel razendsnel over de off-day tegen AZ heen. De blik moet gericht worden op Feyenoord komend weekend. Wat geweest is, is geweest. "Laat het verleden rusten", aldus Niels Dijkhuizen.

Maar dat blijkt gemakkelijker gezegd dan gedaan. Met name Theo ten Caat gaat er, in tegenstelling tot de Emmen-spelers gisteravond, met gestrekt been in. "Waarom ging FC Emmen druk zetten en niet gewoon met tien man verdedigen?", vraagt de oud-prof zich af.

Duidelijk is inmiddels dat Emmen het ontlopen van de nacompetitie niet meer in eigen hand heeft. Hulp uit Sittard zou voor de Drentse club zeer welkom zijn. Fortuna Sittard speelt komende zondag namelijk tegen concurrent Excelsior. De Limburgers zijn dan wel veilig, maar wellicht kan een presentje uit Drenthe de ploeg van trainer Julio Velázquez toch nog motiveren en dus belden we met de man in vorm bij Fortuna Sittard: oud FC Emmen-spits Paul Gladon.

Hulp van Hake

Maar ook hulp van oud-trainer René Hake kan uiterst welkom zijn. Want als Go Ahead Eagles wint van FC Volendam dan kunnen de oranjehemden uit het Palingdorp niet onder één hoedje spelen met Excelsior in de laatste wedstrijd van het seizoen. Maar dat telt alleen als FC Emmen zelf weet te winnen van kampioen Feyenoord komende zondag. Zit er een stunt in? Het panel is na gisteravond pessimistisch gestemd.

HODO en vv Hollandscheveld

In de vrije ronde pakt Theo ten Caat nog even een moment om zijn ongenoegen kenbaar te maken over HODO en vv Hollandscheveld. Beide amateurclubs uit zijn dorp staan op degraderen. "Pijnlijk en zeer onnodig", aldus Ten Caat. "Vooral ook omdat dit voorkomen had kunnen worden, met één telefoontje." Het laat zich raden naar wie...