'Ik was nog nooit uitgeweest en ik dacht toen: een pizzaatje?!'

Host Stijn Steenhuis heeft de Onze Club Podcast-app aangeboord om diverse goaltunes in Drenthe op een rij te zetten en de gezamenlijke conclusie van de podcast-leden is dat het allemaal wel iets fantasierijker mag in Drenthe. vv Valthermond heeft namelijk niet eens een goaltune.

Sidekick Tom Meijers komt in het actualiteitenblokje met het absolute hoogtepunt van de uitzending van afgelopen week. Oma Mieke Westert van Vitesse 63-goalgetter Ruben Westert had namelijk een glansrol in Onze Club. En de soep met balletjes (en veel vermicelli) vielen ook in de smaak bij Steenhuis. Daarnaast wordt de titel in 2K gekocht (?), wie degradeert er uit 1E en het te korte avontuur van vv Gasselternijveen in de derde klasse. Dat hoor je in de Onze Club Podcast.

Meepraten via de OCP-app

Een tijdje geleden introduceerden Steenhuis en Meijers de Onze Club Podcast-app voor alle liefhebbers die niet uitgepraat raken over het amateurvoetbal in Drenthe. Wil je ook meepraten? Dat kan. Tik de host of de sidekick aan op sociale media en je wordt toegevoegd aan de Onze Club Podcast-app.

