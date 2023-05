Discuswerpster Jorinde van Klinken doet mee aan Diamond League

ATLETIEK - De Assense Jorinde van Klinken doet 2 juni mee aan de Diamond League in Florence. In de Italiaanse stad doet Van Klinken mee op het onderdeel discuswerpen.

De Assense haalde in april al een afstand van 67,05 meter, waarmee ze op de tweede plaats van de wereldranglijst van dit jaar staat. Van Klinken is één van de drie Nederlandse atleten die meedoet. Ook Femke Bol (400 meter en 400 meter horden) en Lieke Klaver (400 meter) komen namens Nederland in actie.