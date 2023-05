Hurry-Up haalt Bijl terug en schuift meer jongelingen door

Bijl uit Emmer-Compascuum was afgelopen seizoen actief in Duitsland. Na een jaar bij de A-junioren van HC Bremen keert de opbouwer terug bij Hurry-Up waar hij al in de opleidingsploeg speelde.

Fusieploeg E&O/Hurry-Up

Naast Bijl sluiten in de zomer ook Emiel Hoogland, doelman Jorick Pol en Youri Braker door naar het vlaggenschip. Het drietal speelt dit seizoen voor fusieploeg E&O/Hurry-Up in de eredivisie.

Manuel Kremer van Hurry-Up: "Het wordt een steeds belangrijker speerpunt van de club om de talenten die we in de regio hebben gevormd een volgende stap in hun ontwikkeling aan te bieden. We willen hen de harde weerstand van BENE-Leagueniveau laten ervaren."