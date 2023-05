DOS'46 versterkt zich met Willemien Kragt

KORFBAL - Willemien Kragt speelt komend seizoen voor DOS'46 uit Nijeveen. De 25-jarige korfbalster uit Velp komt over van Oost Arnhem.

Kragt speelde het afgelopen seizoen in de Korfbal League 2, de eerste divisie in het korfbal. Eerder kwam ze al op het hoogste niveau uit.

De korfbalclub uit Nijeveen is blij met de aanwinst, die bekend staat als makkelijk scorend. Hoofdcoach Henk Jan Mulder: "Willemien is een uitstekende speelster bij wie de beste jaren ons inziens nog voor haar liggen. Afgelopen zaalseizoen waren wij statistisch na PKC het best verdedigende team. Op het aanvallende vlak echter moeten er nog zo'n dertig tot veertig goals bij. Zeker op dat vlak kan Willemien voor ons van waarde zijn."