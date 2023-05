Hurry-Up toont veerkracht, maar grijpt naast tweede bekerwinst in clubhistorie

HANDBAL - De handballers van Hurry-Up zijn er niet in geslaagd de tweede hoofdprijs in de clubgeschiedenis in de wacht te slepen. De formatie van Joop Fiege haakte lange tijd aan bij tegenstander Volendam, maar delfde diep in de tweede helft het onderspit.

De Zwartemeerders konden vanmiddag in het Topsportcentrum in Almere voor de tweede keer in de historie de bekerwinst grijpen. In 2011 ging Hurry-Up ook met deze prijs aan de haal toen streekgenoot en rivaal E&O uit Emmen werd verslagen.

Moeilijk begin, maar veerkracht

Vandaag keken de Drenten al snel tegen een achterstand aan, maar naarmate de eerste helft vorderde toonde Hurry-Up veerkracht en vond zodoende de aansluiting (11-12). René Jaspers liet zich gelden met vier treffers, waaronder twee strafworpen.