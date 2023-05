Onaantastbaar ACV schrijft geschiedenis met titel in Derde Divisie

VOETBAL - ACV kon zaterdag kampioen worden in de Derde Divisie met een uitzege bij VVOG, maar de koploper was wel afhankelijk van het resultaat bij GVVV - FC Rijnvogels. ACV ontdeed zich met 4-1 van VVOG, terwijl GVVV in eigen huis met 2-1 onderuit ging. Daarmee speelt ACV volgend seizoen in de Tweede Divisie en is het de eerste Drentse kampioen in de Derde Divisie.

Tweede helft

Na de onderbreking was de opdracht duidelijk voor ACV. Zelf de voorsprong behouden en hopen dat FC Rijnvogels de voorsprong zou behouden in Veenendaal. Het duel was nog geen twee minuten onderweg toen Niels Grevink zich knap ontdeed van zijn directe bewaking en de bal vanaf de linkerkant van het strafschopgebied in de verre hoek schoot.



Net als in de eerste helft behield ACV een overwicht op VVOG dat de afgelopen weken bezig was een goede serie, maar in de score kwam het maar moeizaam tot uitdrukking. Heel even leek het 3-0 te worden toen Luka Prljic twintig minuten voor tijd een voorzet vanaf rechts binnenkopte, maar er ging een duwfout aan vooraf. Een belangrijk moment, want enkele minuten later bracht Daniël van Warven de spanning namens VVOG volledig terug (2-1), maar dit was van slechts van korte duur.



Tien minuten voor tijd scoorde Zwikstra zijn twaalfde treffer van het seizoen en deed twee minuten voor het einde van de officiële speeltijd nog een duit in het zakje door een voorzet vanaf links bij de tweede paal binnen te schieten. Doorslaggevend voor de titel was wel de tussenstand in Veenendaal waar GVVV in dezelfde fase de gelijkmaker scoorde.



Toen VVOG - ACV net was afgelopen nam FC Rijnvogels wederom de leiding en enkele minuten later bleek dat ook de eindstand, waarmee ACV kampioen is en volgend seizoen een verdieping hoger speelt. ACV sluit het seizoen volgende week af met een thuiswedstrijd tegen hekkensluiter ASWH.