Programma zaterdagvoetbal: vanmiddag live op TV Drenthe VVOG-ACV

VOETBAL - Het amateurvoetbal nadert de ontknopingen. Vandaag staat er weer een complete competitieronde op het programma. Bekijk hier tegen welke ploeg je favoriete team vandaag in actie komt.

ACV kan, vanmiddag in Harderwijk, tegen VVOG al de titel in de 3e divisie pakken. Dan heeft het wel de hulp van de nummer twee GVVV nodig. Als ACV wint en GVVV wint niet, dan is de titel binnen. Ook bij een gelijkspel kan de ploeg van trainer Ruud Jalving de titel winnen, maar dan moet Rijnvogels wel van GVVV winnen.

Live op TV Drenthe

De wedstrijd van ACV tegen VVOG is vanmiddag live te zien op TV Drenthe. De uitzending begint om 14:25 uur. Het commentaar is in handen van Niels Dijkhuizen.

Verder staat er een camera bij Hollandscheveld tegen Hoogeveen. Beide clubs in de 3e klasse D spelen nog ergens voor Hollandscheveld hoopt degradatie nog te kunnen ontlopen, terwijl Hoogeveen nog hoopt op nacompetitie om promotie. Een samenvatting van deze derby is morgenavond te zien in Onze Club.