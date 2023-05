Wordt ACV kampioen? Kijk live naar TV Drenthe

VOETBAL - Met nog twee duels te gaan in de Derde Divisie heeft koploper ACV drie punten voorsprong op de enige overgebleven concurrent: GVVV. En dus kan de Drentse club dit weekend kampioen worden. TV Drenthe is er in ieder geval live bij, zodat ook de thuisblijvers niets hoeven te missen van het duel in Harderwijk.

ACV speelt namelijk in de voorlaatste speelronde van het seizoen tegen VVOG. Die ploeg is nog niet veilig en moet alle zeilen bijzetten om de nacompetitie tegen degradatie te ontlopen. Zelfs directe degradatie behoort voor de club uit Gelderland nog tot de mogelijkheden.

De scenario's voor de titel

Wint ACV en verspeelt GVVV punten op eigen veld tegen FC Rijnvogels, dan is ACV kampioen. Ook als de formatie van trainer Ruud Jalving gelijkspeelt, is er een kans dat ACV de titel in Harderwijk al binnensleept, maar dan moet GVVV verliezen.

Doemscenario

Bij ieder ander resultaat valt volgende week zaterdag de beslissing, waarbij er voor ACV één doemscenario is: verliest ACV en wint GVVV, dan gaat de club uit Veenendaal op doelsaldo over ACV heen en valt volgende week de beslissing.

ACV speelt dan thuis tegen hekkensluiter ASWH, terwijl GVVV op bezoek gaat bij Barendrecht, de nummer 4 in de Derde Divisie.

Vanaf 14.25 uur live op TV Drenthe