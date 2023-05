Jeroen Veldmate: 'Gezinnetje compleet en hopelijk over een week vakantie'

VOETBAL - FC Emmen-captain Jeroen Veldmate keert zondag weer terug in de basisopstelling van de Drentse club in de belangrijke voorlaatste competitiewedstrijd van het seizoen, tegen landskampioen Feyenoord. Na een paar spannende dagen in het ziekenhuis, waar er toch wel de nodige zorgen waren over zijn oudste dochter, is de situatie stabiel.

"Het gaat goed. Zelfs zo goed dat ik straks naar het ziekenhuis ga en mijn vrouw én twee pasgeboren dochters kan meenemen. Dus vanavond is het gezin, inclusief onze zoon die nu op de kinderopvang is, helemaal compleet", aldus Veldmate.

Vertrouwen in handhaving

De centrumverdediger kan dan gaan ervaren hoe het is om zijn nieuwe gezinsleven te combineren met het spelen van betaald voetbal. Veldmate twijfelt nog of hij ook na de zomer nog actief zal zijn. "Daar ga ik echt uitgebreid de tijd voor nemen. Voor nu telt er maar één ding en dat is FC Emmen in de eredivisie houden."

Dat kan volgens de oud-speler van FC Groningen, Helmond Sport, Sparta, Viborg, Heracles en Go Ahead Eagles in de komende twee wedstrijden. "Die overtuiging heb ik echt, al besef ik dat dat misschien raar overkomt na die slechte wedstrijd in Alkmaar vorige week. Maar we hebben - zeker thuis - tegen Ajax en PSV laten zien dat we tot veel in staat zijn en juist dat geeft me ook het vertrouwen."

"Overigens is het niet zo dat ik me blind staar op de komende twee duels, want het kan zo zijn dat we mogelijk nog meer wedstrijden moeten spelen in de nacompetitie. Het is heel simpel. Nog 3,5 week knallen, al hoop ik dat het over een week vakantie is."

'Feyenoord geeft geen cadeautjes'