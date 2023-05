Live: kroont ACV zich tot kampioen van de Derde Divisie?

VOETBAL - Ze zijn dichtbij, maar er nog niet helemaal. De voetballers van ACV uit Assen staan op de drempel van het kampioenschap in de Derde Divisie.

Enige overgebleven concurrent GVVV mag vanmiddag geen punten morsen tegen FC Rijnvogels, anders kunnen de Assenaren al de titel grijpen. Voorwaarde is dat de mannen van Ruud Jalving geen steken laten vallen.

ACV is afgereisd naar Harderwijk waar het om 14.30 uur aftrapt tegen VVOG. Veroveren de blauw-zwarten vanmiddag de titel, volgt uitstel naar volgend weekend of treedt het doemscenario in werking?