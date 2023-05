Jürgen Locadia kan interlanddebuut maken voor Curaçao

VOETBAL - Jürgen Locadia is opgenomen in de nationale selectie van Curaçao voor de kwalificatiewedstrijden voor de Gold Cup in juni. De geboren Emmenaar speelde in het verleden voor Jong Oranje en werd ook geselecteerd voor het Nederlands elftal, maar tot een debuut in het grote Oranje kwam het niet.

In het shirt van Curaçao kan de 29-jarige aanvaller alsnog international worden. Naast Locadia verbergt de selectie met Richairo Zivkovic en Jeremy Antonisse, beiden actief bij FC Emmen, een tweede en derde Drentse connectie.

De oud-spits van PSV is momenteel actief voor Guangzhou Mighty Lions in China. Daarvoor liep zijn carrière via Engeland, Duitsland en Amerika, alvorens te vertrekken naar Iran.

Ambities

Curaçao, waar Locadia mogelijk debuteert, speelt volgende maand in de eerste ronde van het kwalificatietoernooi voor de Gold Cup in het Amerikaanse Fort Lauderdale tegen St. Kitts & Nevis. Bij winst volgt het duel met de winnaar van de ontmoeting tussen Frans-Guyana en Sint Maarten. Als Curaçao zich plaatst voor de Gold Cup komt het in een poule met Nicaragua, Jamaica en de Verenigde Staten.