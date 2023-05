HZVV degradeert uit Vierde Divisie ondanks knappe zege op kampioen Eemdijk

VOETBAL - Het doek is gevallen voor HZVV in de Vierde Divisie. De Hoogeveners boekten een indrukwekkende zege op kampioen Eemdijk, maar door de winst van concurrenten d' Olde Veste'54 en Flevo Boys is de ploeg definitief gedegradeerd met nog een speelronde op het programma.

Eemdijk begon met behoorlijk wat mutaties in de opstelling aan de wedstrijd, maar was in de openingsminuten wel de ploeg met het meeste balbezit. De eerste kans van de wedstrijd was echter voor de thuisploeg en dit leverde direct een doelpunt op. Na een fraaie actie van Lorenzo Valente kwam de bal terecht bij Pim de Jonge. Met een bekeken steekbal zette hij Sander Dzemidzic 1 op 1 met de keeper. De spits hield zijn hoofd koel en zette zijn ploeg op voorsprong tegen de kampioen, 1-0.

Het doelpunt gaf de Hoogeveners vleugels. Eemdijk kwam er voetballend niet meer uit in de eerste helft en HZVV kwam steeds dichterbij het doel. Een vrije trap van 25 meter van Alex Zomer ging twee meter over en Kelly Joao miste net het overzicht om een voorzet goed terug te leggen.

Overwicht

Halverwege de eerste helft zette het Hoogeveense overwicht zich om in een tweede doelpunt. Een voorzet van Tim Riksman werd knap opgevangen door goudhaantje Dzemidzic. Met een prachtig gekruld schot in de verre hoek verschalkte hij de keeper en verdubbelde hij de voorsprong voor de ploeg van trainers Harold Brunsting en Jaap Scholing, 2-0.

De intentie van HZVV bleef duidelijk te zien in het spel: aanvallen. Vlak na het doelpunt sneed de thuisploeg een aantal keer knap door de verdediging van de Bunschoters heen, maar het ontbrak aan precisie bij de laatste pass.

Vanuit het niets

Er leek geen vuiltje aan de lucht te zijn toen HZVV-keeper Damyan van Goor een uittrap kort gaf op Yannick Manusiwa. De verdediger raakte de bal helemaal verkeerd, waardoor Eemdijk in kansrijk positie de bal overnam. Jesper van Dalen zorgde met een knap schot voor de aansluitingstreffer in de 26e minuut, 2-1.

De onnodige tegentreffer was een domper voor HZVV en de ploeg verloor de grip op de wedstrijd. Eemdijk zocht nadrukkelijk naar de gelijkmaker, maar levensgrote kansen wisten de bezoekers niet meer te creëren. De ploegen gingen met een 2-2 tussenstand de kleedkamers in.

Tweede helft

De rust deed HZVV goed en ze kwamen met dezelfde aanvallende intenties het veld op als aan het begin van de eerste helft. Noah ten Brink was met een aantal knappe solo's een last voor de verdediging van Eemdijk. Aan de andere kant was de kampioen van de Vierde Divisie na een klein uur dichtbij de gelijkmaker, maar Van Goor was alert bij een lage schuiver.

Enkele minuten later viel de treffer in het voordeel van HZVV. Een vlijmscherpe counter kwam via Lorenzo en Dzemidzic bij Kelly terecht, die een niet te missen kans eenvoudig afmaakte, 3-1. Vijf minuten later kon Sander Dzemidzic de wedstrijd definitief in het slot gooien, maar hij raakte zijn inzet van dichtbij helemaal verkeerd.

Opgeheven hoofd

Door de tussenstanden op de andere velden (voorsprong van Flevo Boys en 'd Olde Veste'54) zag het er niet goed uit voor HZVV. Ondanks de voorsprong tegen Eemdijk leek de ploeg toch af te stevenen op degradatie.