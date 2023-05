DZOH klimt naar veilige achtste plaats in 1e klasse E, nacompetitie dreigt voor Noordscheschut

VOETBAL - DZOH deed uitstekende zaken door de uitwedstrijd bij Heerenveen met 3-0 te beslissen. Met dit resultaat heeft de ploeg van DZOH-trainer Roy Stroeve nog een goede kans om zich volgende week rechtstreeks veilig te spelen.

De Emmenaren hadden het in de eerste helft niet eenvoudig tegen een aanvallend spelend Heerenveen. Na een aantal omzettingen begon het ook bij DZOH steeds beter te draaien en dat kwam in de score vrijwel direct tot uitdrukking. Allereerst schoot Bjorn Jansen raak nadat ploeggenoot David Westera de bal op maat afleverde. Een handvol minuten later verdubbelde Joel Zweerink de voorsprong vanaf elf meter nadat de bal in een scrimmage door een Heerenveen-speler met de hand werd geraakt.

Daarmee was het verzet van de thuisploeg wel gebroken, want de bezoekers wisten dondersgoed dat dit resultaat volgende week wel eens goud waard kan zijn. In de slotfase voltrok Bjorn Jansen het vonnis definitief, nadat hij allereerst ondersteboven werd gelopen in het strafschopgebied en de daaropvolgende penalty zelf raak schoot.

''Dit is een hele belangrijke overwinning en nu kunnen we het volgende week afmaken'', vertelde DZOH-trainer Roy Stroeve opgelucht. ''Eenvoudig zal het niet worden tegen kampioen Quick'20, maar we moeten gewoon alles op alles zetten. Als het lukt, dan hebben we ons doel bereikt."

Noordscheschut

DZOH is door de zege over de andere Drentse afgevaardigde, Noordscheschut, heen gewipt. De Schutters verloren met 2-0 bij Quick'20 uit Oldenzaal, dat zich na vandaag dus kampioen van de 1e Klasse mag noemen. De Schutters staan nu voor het eerst dit seizoen op een plek die nacompetitie voor handhaving zou betekenen.

"Ik was er in eerste instantie niet rouwig om dat het hun kampioenswedstrijd was, dat geeft altijd extra druk", zei Noordscheschut-trainer Berry Zandink. Zijn doel was dan ook om zo lang mogelijk de nul te houden, zodat de druk zou oplopen bij de thuisploeg.

Maar dit ging al snel mis, want in de negende minuut werd een lage voorzet in het eigen doel gewerkt door Danny Kiekebelt. "Dat was een domper voor ons en het gaf Quick'20 zelfvertrouwen", vertelde Zandink.

Kansen Schonewille

Quick'20 was vaardiger aan de bal, sneller in de aanval, maar wist niet veel kansen te creëren. Aan de andere kant kreeg Bjorn Schonewille een aantal mogelijkheid om Noordscheschut langszij te schieten. Met name zijn eerste inzet, een prachtige volley die net over ging, had meer verdiend. "Als die er in was gegaan was het het doelpunt van het jaar geweest", aldus Zandink.

Een andere inzet van Schonewille kwam via de binnenkant van de paal bij Reinald Vos terecht, die de kans ook niet wist te benutten. Een minuut later viel de treffer aan de andere kant en bezorgde Jesse Kip met een prachtige voorzet zijn club de overwinning en het kampioenschap.