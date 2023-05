Hollandscheveld degradeert na nederlaag tegen Hoogeveen

VOETBAL - Hollandscheveld is vanmiddag gedegradeerd uit de 3e klasse. Tegen Hoogeveen werd, na een 1-1 ruststand, met 2-5 verloren.

Hoogeveen klimt naar de tweede plaats in de 3e klasse D en passeert FC Klazienaveen, dat vanmiddag met 5-0 van kampioen ZZVV verloor. Beide ploegen hebben 49 punten, maar het doelsaldo van de ploeg van trainer Herman Schonewille is beter. Hoogeveen moet tweede worden om de periodetitel van ZZVV over te nemen.

Twee treffers voor rust

De beginfase was voor de gasten. Hoogeveen had het meeste balbezit en met name Kevin Kerssies kreeg een aantal goede kansen. Het was dan ook niet verwonderlijk dat Kerssies, na ruim een kwartier spelen, de score opende. De 0-1 voorsprong was verdiend.

De eerste kans aan de andere kant leverde direct een treffer op. Luuk van Eck reageerde attent op een afgeslagen bal en schoot, amper twee minuten later de 1-1 binnen. Omdat CSVC op achterstand stond en HSC en Veenhuizen nog gelijk stonden, kreeg de thuisclub een beetje hoop om degradatie nog te kunnen ontlopen.

In het vervolg van de eerste helft bleven grote kansen uit en zochten beide ploegen, halverwege, met een 1-1 ruststand de kleedkamers op voor een kopje thee.

Doek valt

In de tweede helft waren het wederom de gasten die het spel domineerden, maar in tegenstelling tot de eerste helft leverde het overwicht in het tweede deel wel direct een treffer op. Weer was het Kerssies die Hoogeveen op voorsprong bracht. Met een bekeken boogbal, van de rand van de zestien, liet Kerssies doelman Lennard Vos kansloos (1-2).

Amper vier minuten later dompelde Hoogeveen de buren verder in rouw. Dit keer bleef Jan ten Cate koelbloedig, oog in oog met Vos en bracht de 1-3 op het scorebord, waarna het verzet was gebroken bij Hollandscheveld.

Nadat Zifyon Djababoe na 63 minuten de stand op 1-4 had gebracht was het wachten op meer treffers. Een kleine tien minuten voor tijd bracht Mart Pastoor de stand op 1-5. In de slotminuten scoorde Rodney Olde de voorlopig laatste treffer van Hollandscheveld in de 3e klasse en bepaalde de eindstand op 2-5.

CSVC en Veenhuizen degraderen ook