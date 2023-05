Wedstrijd van de Week: Hurry-Up - Bevo

HANDBAL - De laatste wedstrijd van het seizoen staat op het programma voor Hurry-Up. Thuis nemen de Zwartemeerders het op tegen Bevo uit Panningen. De wedstrijd is vanaf 18.55 uur live te volgen via TV Drenthe en online. Het commentaar is in handen van Stijn Steenhuis.

De Zwartemeerders grepen eerder deze week naast de bekerwinst. Volendam was in de bekerfinale met 29-25 te sterk, waardoor Hurry-Up naast de tweede prijs in de historie greep.

Vanavond zal de ploeg van trainer Joop Fiege, die voor het laatst op de bank zit, het seizoen positief willen afsluiten in de HandbalNL League. Bevo uit Panningen komt uit bezoek, deze ploeg staan één plek onder Hurry-Up op de ranglijst. De Zwartermeerders spelen overigens nergens meer voor, want het gat naar de top 2 is te groot.