Bekijk hier de reacties van de kampioenen van ACV: 'Titel van het collectief'

VOETBAL - Bekijk hier de reacties na het laatste fluitsignaal in Harderwijk, waar ACV de titel binnensleepte in de Derde Divisie.

Trainer Ruud Jalving, Steyn Strijker, Justin Mulder, Bernard Scholten, Giovanni Zwikstra, Luka Prljic, Yassine Mohamed Abouzraa en Niels Grevink (die nog twijfelt over zijn vertrek bij ACV) komen aan het woord.

"Het is de titel van het collectief", was de algehele mening van de Assenaren in Harderwijk.