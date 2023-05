DOS'46 laat zege in tweede helft uit vingers glippen

Door drie snelle goals in de tweede helft nam de thuisploeg na rust het heft in handen, 9-8. DOS'46 kwam daarna niet meer op voorsprong al bleven ze wel in het spoor van de Eindhovenaren. In de slotminuut maakte Christian Dekker de 14-13, maar een treffer van DSC in de blessuretijd besliste de wedstrijd. De 15-14 van Max Malestein viel in het eindsignaal en kwam dus te laat.