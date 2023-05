Knappe zege in laatste speelronde van E&O/Hurry-up op BFC

HANDBAL - E&O/Hurry-Up heeft het seizoen op een positieve noot afgesloten. In eigen huis won de ploeg van Harrie Weerman met 37-32 van BFC uit Beek. Het Drentse combinatieteam eindigt als zesde in de Eredivisie.

In dertig speelrondes wist E&O/Hurry-Up 17 wedstrijden winnend af te sluiten. Na tien ontmoeting bleef het team met lege handen en drie maal werden de punten verdeeld met de tegenstander. De ploeg had het dit seizoen met name lastig tegen de ploegen in de top 4 van de Eredivisie. Vanavond wisten ze ogenschijnlijk eenvoudig de punten tegen een topploeg in eigen huis te houden.