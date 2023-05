Dames E&O besluiten seizoen met gelijkspel tegen Kwiek, Unitas eindigt met thuiszege

HANDBAL - De dames van E&O hebben het seizoen afgesloten met een 26-26 gelijkspel in eigen huis tegen Kwiek uit Raalte. De ploeg van trainer Henrik Bergholt eindigt daarom als vijfde in de 1e Divisie.

Unitas

Ook de heren van Unitas speelden vanavond de laatste speelronde in de 1e Divisie. Van tevoren was al bekend dat de Roldenaren op de achtste plaats zouden eindigden. Zij besloten het seizoen positief en wonnen in eigen huis met 34-25 van Quintus 2 uit Kwinstheul.