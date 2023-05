Hurry-Up eindigt op plaats vier en zwaait zestal uit

HANDBAL - Dat Hurry-Up vanavond met 38-31 afrekende met Bevo was maar bijzaak. Tijdens de slotwedstrijd nam Zwartemeer afscheid van een zestal.

Bij 1-6 was het even schrikken voor de fans van Hurry-Up. Gelukkig wist trainer/coach Joop Fiege, net als assistent Martin de Hoop één van zes vertrekkende selectieleden bij de oranje-zwarten, met een time-out de thuiswedstrijd te kantelen. Na 10-10 en 16-13 klonk bij 18-15 het rustsignaal.

Bevo kwam na de pauze knap terug tot 21-21 waarna Hurry-Up weer bij de gasten uit Panningen vandaan liep. Een mooie rol was daarbij weggelegd voor David Ferreira. De Portugese goalie gaat de club uit Zwartemeer na twee jaar inruilen voor een Duits avontuur en groeide uit tot matchwinner.

René Jaspers

Na de zege pakte de speaker van Hurry-Up de microfoon en haalde voor volle tribunes achtereenvolgens Fiege, Tiago Azenha, Ferreira, De Hoop, Nicolai Schoemaker en publiekslieveling René Jaspers naar voren. Laatstgenoemde, goed voor zes doelpunten in de eerste helft, hield het niet droog.

Na vijf seizoenen moet hij bij Hurry-Up weg. "Ik heb hier vooral genoten van alle thuiswedstrijden en de fans", aldus Jaspers. De linkerhoekspeler sluit in de zomer aan bij TuS Haren uit Duitsland. "Daar heb ik ook veel zin in. Een hele nieuwe competitie en dat gaat voor nieuwe prikkels zorgen."

Achter LIONS, Volendam en Aalsmeer

Door de thuisoverwinning op Bevo eindigt Hurry-Up achter finalisten LIONS en Volendam en nummer drie Aalsmeer als vierde van Nederland. In het nieuwe seizoen, dat start in de BENE-League, staat Sven Hemmes in Zwartemeer voor de groep.