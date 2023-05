Programma zondagvoetbal

VOETBAL - In het zondagvoetbal komen de beslissingen steeds dichterbij. Bekijk hier het volledige programma van vandaag en ontdek welke ploegen kampioen kunnen worden en voor welke teams degradatie dreigt.

In de 4e divisie A kan Hoogeveen vanmiddag kampioen worden. Het moet dan wel de thuiswedstrijd van RKVV Velsen winnen en is dan afhankelijk van het duel van Purmersteijn tegen Alcides. De ploeg uit Purmerend heeft twee punten minder dan de ploeg van trainer Nico Haak, terwijl de ploeg uit Meppel nog probeert degradatie te voorkomen. Dan moet het team van Wilko Niemer wel in Noord-Holland winnen.