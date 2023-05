Zo vierde ACV de historische titel in de Derde Divisie!

Collectief

De titel wordt door het bestuur, de staf en spelers betitelt als een prestatie van het collectief. "We zijn altijd uitgegaan van ons eigen idee", aldus topschutter Giovanni Zwikstra. Hij is misschien wel de verpersoonlijking van ACV dit seizoen. In het begin scoorde hij maar niet, maar het vertrouwen groeide, de goals kwamen en de teller staat na zijn twee doelpunten in Harderwijk op dertien.

Strijker vertrekt, Grevink twijfelt

Niels Grevink zou ACV ook verlaten. De flankspeler is al akkoord met SV Meppen, maar twijfelt. "Kijk dan. Dit is fantastisch", aldus Grevink kort na de uitreiking van de kampioensschaal. We zijn zo'n hecht team en kunnen het ook buiten het voetbal zo goed met elkaar vinden. Daarnaast is SV Meppen gedegradeerd, dus wellicht zie je me volgend seizoen gewoon weer in het shirt van ACV. Maar dat is voor later. Nu is het tijd om te feesten."