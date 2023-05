Germanicus degradeert uit 1e klasse E; vier ploegen strijden nog om handhaving

VOETBAL - Voor Rolder Boys, GOMOS, Roden en SV Dalfsen is de spanning in de 1e kIasse E nog steeds om te snijden. Het kwartet heeft nog steeds zicht op handhaving, maar mag geen punten meer morsen. In de voorlaatste speelronde viel het doek al wel voor hekkensluiter Germanicus dat met 2-1 onderuit ging bij SV Dalfsen.

Germanicus brak de score nog wel open op slag van rust dankzij een treffer van Kain Hoogeveen, maar de thuisploeg zorgde na een dik uur voor evenwicht via Sam van den Anker. In de slotfase zorgde Jeroen Kamphuis voor de eindstand en daarmee is degradatie voor de ploeg uit Coevorden inmiddels een feit. Een paar plekken hoger in het rechterrijtje kunnen volgende week rake klappen vallen, want er zijn nog vier ploegen in de race voor de veilige achtste plek.

Rolder Boys - GOMOS

Het resultaat bij Rolder Boys - GOMOS was voor beide ploegen ontzettend belangrijk. Daarvan was GOMOS zich het sterkst doordrongen, want de ploeg van trainer Martin Drent won met 2-0. Jorden Wegdam bracht de gasten uit Norg al vroeg in de wedstrijd aan de leiding met een weergaloze goal. De volley die Ivo Drenthe een kwartier voor tijd maakte was er ook eentje om te lijsten.

Met dit resultaat is er nog voldoende perspectief voor GOMOS voor handhaving, maar bij voorkeur dus niet via de nacompetitie. Drent was meer dan opgelucht na afloop. ''Deze was heel belangrijk voor ons en ik moet mijn ploeg dan ook een groot compliment maken. Het wordt nu wel ongekend spannend, want er zijn nog steeds meerdere kapers op de kust voor rechtstreekse handhaving. De opdracht voor volgende week is duidelijk en dat is winnen van Roden.''

Roden

Roden deed eveneens uitstekende zaken door hoogvlieger WVV met een 2-1 nederlaag huiswaarts te sturen, maar moet zondag wel winnen van GOMOS om de nacompetitie te bereiken, want de eersteklasser staat nog altijd op een plek waar je het aan het eind van de rit niet wil eindigen. Roden-trainer Freddy Strating was tevreden over het niveau dat zijn ploeg haalde en hoopt deze lijn door te trekken naar zondag.

''Wij moesten winnen en zo speelden we ook. Na een half uur bracht Rick Renkema ons aan de leiding. In het begin van de tweede helft kregen we een strafschop tegen en gelukkig werd die gepakt door Niels Willems, maar vijf minuten later lag die weer op de stip en toen vloog die er wel in. De treffer die Colin Been een kwartier voor tijd maakte voelde als een bevrijding. De opdracht voor de wedstrijd tegen GOMOS is duidelijk. Wij moeten alles op alles zetten in Norg.''