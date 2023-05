FC Emmen verliest van Feyenoord: Nacompetitie een feit

FC Emmen moet zich via de nacompetitie zien te handhaven in de Eredivisie. Door de thuisnederlaag tegen landskampioen Feyenoord (1-3) en de zege van Excelsior tegen Fortuna Sittard is de vijftiende plek niet meer haalbaar.

De Drentse club kwam in de eerste helft nog wel op voorsprong, via Richairo Zivkovic, maar Feyenoord kwam redelijk snel op gelijke hoogte via Oussama Idrissi. Na rust ging de pijp aan Emmen-zijde langzaam maar zeker leeg. Invaller Danilo velde met twee treffers het vonnis, ook omdat de concurrent in het gevecht om de vijftiende plek - Excelsior - met 3-0 won van Fortuna Sittard.

Zivkovic scoort, maar geeft gelijkmaker makkelijk weg

Feyenoord, dat voorafgaand aan het duel door FC Emmen werd ontvangen met een erehaag, had de bal op De Oude Meerdijk maar de echte precisie en scherpte ontbrak bij de formatie van trainer Arne Slot. Toch was de eerste kans voor de Rotterdammers, maar het schot van Igor Paixao werd gekeerd door Mickey van der Hart. Vijf minuten later kwam de thuisclub - uit het niets - op voorsprong. Ahmed El Messaoudi en Keziah Veendorp stonden aan de basis en Zivkovic - door Veendorp in de diepte gestuurd - passeerde Justin Bijlow: 1-0. Voor Zivkovic was het zijn vijfde treffer van het seizoen.

De mannen van Slot lieten zich niet van de wijs brengen, maar kregen de gelijkmaker wel in de schoot geworpen. Balverlies van Veendorp en daarna geen enkele druk op de bal gaf Oussama Idrissi volop ruimte om raak te schieten: 1-1.

Van Boekel gebeten hond

Kort na de gelijkmaker was Van Boekel de gebeten hond. Terecht, want de arbiter floot voor een overtreding op Miguel Araujo door Mats Wieffer uitgerekend op het moment dat Zivkovic de vrije doorgang kreeg naar de Feyenoord-goal. Van Boekel trok snel geel voor Wieffer om zijn fout nog iets te camoufleren en toonde kort daarna dezelfde kaart aan Zivkovic, die boos verhaal kwam halen.

Terwijl Excelsior na rust de 1-0 maakte tegen Fortuna Sittard raakte de tank van FC Emmen langzaam maar zeker leeg. Toen invaller Danilo tien minuten voor tijd de 1-2 maakte was het over en uit. Excelsior besliste met de 2-0 en 3-0 het gevecht om plek 15 en Danilo strooide nog wat extra zout in de wond van Emmen door de 1-3 te maken.

MVV of NAC