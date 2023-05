vv Hoogeveen nog een punt verwijderd van titel, RKAVV haakt af

Op papier leek de wedstrijd tegen RKVV Velsen een makkelijke. De ploeg uit Noord-Holland verkeert in degradatiezorgen en stond vooraf op de veertiende plaats. Maar de gasten gingen gelijk aanvallend van start en kregen goede kansen op de openingstreffer. Tim Groenewoud raakte de lat en zijn omhaal ging ook net naast. Maar in plaats dat Velsen werd beloond, viel de treffer aan de andere kant.

Na 18 minuten minuten spelen scoorde Jim Veldmaat de openingstreffer. Vijf minuten later was het opnieuw raak voor Hoogeveen, alleen was het nu Louis Vijfhuizen die de treffer maakte. Hoogeveen leek een hele makkelijke middag tegemoet te gaan toen Vijfhuizen vlak voor rust zelfs 3-0 maakte. In de tweede helft schakelde Hoogeveen een tandje terug. Velsen profiteerde daarvan en kwam terug tot 3-1.

Hoogeveen hoorde na 90 minuten dat het nog geen kampioen is. Purmersteijn won met 5-1 tegen Alcides en daardoor blijft het verschil twee punten. RKAVV speelde gelijk met 1-1 tegen VOC en is daardoor uitgeschakeld in de titelstrijd. Volgende week is de wedstrijd RKAVV-Hoogeveen. Bij winst of gelijkspel is Hoogeveen kampioen van de Vierde Divisie A.