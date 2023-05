Sweel verspeelt kampioenschap in Sleen, Twedo viert feest

VOETBAL - Het is Sweel niet gelukt om kampioen worden van de 3e klasse D. De ploeg van trainer Marnix Bakker kwam in Sleen niet verder dan 1-1. De titel gaat naar Twedo, dat met maar liefst 10-0 won van Gasselternijveen en op doelsaldo kampioen is.

Voor aanvang van de laatste speelronde waren Sweel, Erica en Twedo nog in de race voor het kampioenschap. Maar met twee punten voorsprong op de beide concurrenten had Sweel alles in eigen hand. Een overwinning bij Sleen, dat zich vorige week veilig speelde, zou genoeg zijn.

Veel supporters waren vanuit Zweeloo naar Sleen gekomen om hun ploeg te ondersteunen. Sweel was de betere ploeg in de eerste helft en kreeg goede mogelijkheden om de score te openen. Jort Jalving was na een kwartier spelen het dichtst bij een doelpunt, maar hij schoot de bal keihard op de paal.

Elf meter

Tien minuten later kreeg Sweel een penalty, na een overtreding op Stein Jansen. Richard Speelman schoot de strafschop vervolgens raak. Diezelfde Speelman kreeg een paar minuten later nog een enorme kans, maar hielp die om zeep. Vlak voor rust had Stein Jansen de score moeten verdubbelen, maar vanaf een meter of drie schoot hij de bal toch nog over het doel heen.

Na rust was de eerste kans voor de thuisclub, maar Jordi van den Bosch stuitte op doelman Lars Sikken. Sweel had het in de tweede helft een stuk lastiger dan in de eerste helft. Richard Speelman kreeg wel een goede mogelijkheid, maar schoot over.

Rode kaarten

In de 70e minuut moest Sweel met een man minder door, na een directe rode kaart voor Jorrit Reuvers. Dat gaf Sleen hoop en de thuisploeg ging op zoek naar de gelijkmaker. Die kwam er zeven minuten voor tijd toen Jordy Darneviel van afstand hard raak schoot.

Bij Sweel wisten ze dat zowel Erica als Twedo op voorsprong stond, dus alleen een overwining zou genoeg zijn om kampioen te worden. Er kwam een slotoffensief, maar dat leverde geen treffer op. Uiteindelijk moest Wouter van der Veen nog aan de noodrem trekken om de 2-1 te voorkomen. Het leverde hem ook een rode kaart op.

Tranen

Na het laatste fluitsignaal stortten de spelers van Sweel naar de grond. De teleurstelling was groot, bij enkele spelers liepen de tranen over de wangen.