Degradatie een feit voor VKW en Alcides

VOETBAL - In de Vierde Divisie A vochten Alcides en VKW voor wat ze waard waren, maar voldoende was het niet om de nacompetitie te bereiken. Alcides verloor met 5-1 bij Purmersteijn, terwijl VKW het niet bol kon werken tegen Be Quick 1887. In Westerbork trokken de gasten uit Groningen aan het langste eind: 1-3.

Grote teleurstelling in het kamp van beide degradanten, temeer omdat het gat met RKVV Velsen voor een plek in de nacompetitie nog overbrugbaar was. VKW-trainer Bernd van Bolhuis was vooral realistisch in zijn commentaar.

''We zijn gewogen en te licht bevonden en dat zag je tegen Be Quick 1887 ook weer terug. We kwamen terecht op achterstand en probeerden het nog wel door van 4-3-3 over te schakelen naar 4-4-2. In de slotfase bracht de Jasper Waninge de spanning nog wel terug, maar je moet uiteindelijk ook gewoon eerlijk zijn. Wat wij in zeer korte tijd voor elkaar moesten boksen was een mission impossible.''

Alcides-trainer Wilko Niemer liet zijn hoop op handhaving al in een veel eerder stadium los. Purmersteijn nam na een halve minuut al de leiding en overklaste de gasten uit Meppel op alle fronten. Het doelpunt dat Milan Ronkes bij een 3-0 achterstand scoorde bracht de spanning niet meer terug.