Uitslagen en standen zondagvoetbal

VOETBAL - Hoogeveen ligt nog altijd op titelkoers in de Vierde Divisie A. De ploeg won met 3-1 van Velsen en is nog één speelronde verwijderd van het kampioenschap.

Alcides verloor met 5-1 bij Purmersteijn, terwijl VKW het in eigen huis niet wist te redden tegen Be Quick 1887: 1-3. In de 1E klasse E is de spanning onderin om te snijden. Roden komt nog altijd in aanmerking voor een plek in de nacompetitie. Vlak daarboven hebben SV Dalfsen, GOMOS en Rolder Boys nog zicht op rechtstreekse handhaving.