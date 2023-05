Dick Lukkien: 'Het komt hard aan, maar het komt ook niet uit de lucht vallen'

VOETBAL - De hoop was er absoluut, maar het realisme ook en dus stond Dick Lukkien met realiteitszin en vooral met de blik gericht op de play-offs de pers te woord. De nederlaag tegen Feyenoord (1-3) betekende dat de Drentse club het vege lijf moet zien te redden via twee clubs in de Keuken Kampioen Divisie. De eerste horde die Emmen moet nemen is MVV of NAC.

"Natuurlijk komt dit hard aan, maar het komt ook weer niet uit de lucht vallen", aldus Lukkien. "De blik moet vooruit. Vanaf nu draait het om de nacompetitie en met dat idee zullen we volgende week ook naar Utrecht gaan. We zullen moeten kijken hoe de groep ervoor staat en wie we misschien wel rust moeten geven. Of dat dan het voordeel is van het feit dat we de uitkomst nu al weten? Ja, misschien wel."