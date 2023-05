2J: Dalen pakt nacompetitie-ticket; Pesse en HODO gedegradeerd

VOETBAL - In de 2e klasse J stond vanmiddag de laatste speelronde op het programma. Voor de Drentse ploegen was er wisselend succes. Dalen won van kampioen LSC 1890 en plaatste zich voor de nacompetitie om promotie.

Verdriet was er in Pesse en Hollandscheveld. Zowel Pesse als HODO verloren vanmiddag hun wedstrijden en degraderen naar de 3e klasse.

Dalen wint van kampioen

Dalen moest vanmiddag in eigen huis winnen om kans te maken op de tweede plek en de periode van kampioen LSC 1890 over te nemen en zich te plaatsen voor de nacompetitie om promotie. De ploeg van trainer Michel Kerkdijk, die aan het einde van het seizoen afscheid neemt, kwam in de dertiende minuut op voorsprong na een rake kopbal van Sem Jansen.

Dalen hield stand en won de wedstrijd uiteindelijk met 1-0. Daarna werd er gekeken naar de uitslag van de wedstrijd tussen Emmeloord en Oldeholtpade. Bij een overwinning van Emmeloord zou Dalen het toetje van het seizoen moeten missen. De opluchting was groot toen bleek dat het duel in de Flevopolder in 2-2 was geëindigd.

Verdriet in Pesse, dubbel verdriet in Hollandscheveld

In Pesse en Hollandscheveld viel er geen feestje te vieren. Pesse verloor vanmiddag, op eigen veld, met 1-4 van naaste concurrent Drachten. Een punt was voor Pesse genoeg geweest om directie degradatie te voorkomen. De ploeg van trainer Harm Spijker kwam nog goed terug van een 0-1 achterstand. Niek Brinkman scoorde, voor rust, de gelijkmaker, maar in de tweede helft scoorden de Friezen nog drie keer.