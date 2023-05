Richairo Zivkovic: 'Als we fit blijven en ons ding doen gaan we het flikken'

Helemaal niets, want na de nederlaag kan de blik gericht worden op de nacompetitie, waarin eerst moet worden afgerekend met MVV of NAC in de halve finale. "Ik heb vertrouwen in een goede afloop van die play-offs. De laatste weken hebben we aangetoond dat we beter worden, uitgezonderd van het duel van vorige week bij AZ. Zeker in thuisduels maak ik me geen zorgen. Als wij fit blijven en ons ding blijven doen gaan we het flikken."