LTC hoopt op schokeffect in laatste wedstrijd: Exit trainer Mike Kelly

Bij winst, in die laatste wedstrijd van het seizoen, is degradatie namelijk afgewend. Op dit moment staat LTC, mede door de nederlaag in de stadsderby tegen Achilles 1894 (2-1) afgelopen zaterdag, op een nacompetitieplaats. Het gat naar de eerste club boven de gevarenzone - dat is Be Quick Dokkum - is twee punten. De Friezen zijn echter uitgespeeld en moeten plaatsnemen in de wachtkamer.