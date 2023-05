Transfervrije Sinkgraven neemt afscheid bij Bayer Leverkusen en beraadt zich over toekomst

VOETBAL - Daley Sinkgraven heeft gistermiddag afscheid genomen van het thuispubliek bij Bayer Leverkusen. De 27-jarige middenvelder annex verdediger komt dit seizoen mede door blessures niet in aanmerking voor een basisplaats bij de Bundesligaclub en beschikt over een aflopend contract.

Voor het duel met Borussia Mönchengladbach werd Sinkgraven in het zonnetje gezet door zijn Duitse broodheer, die in 2019 vijf miljoen euro neertelde om hem van Ajax over te nemen. Daarvoor speelde hij voor sc Heerenveen. Een terugkeer naar de eredivisie is voor hem nog geen optie, zei hij afgelopen winter tegen de NOS. "Ik ben 27 jaar. Of de Nederlandse top moet zich melden", aldus Sinkgraven, die het seizoen volgende week beëindigt, wanneer Bayer Leverkusen op bezoek gaat bij VfL Bochum.