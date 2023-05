FC Emmen Podcast #37: Jubilaris Heuvelman zingend de play-offs in

Het wordt dus nacompetitie voor FC Emmen. Met vier extra wedstrijden moet de Drentse club zich zien te handhaven in de eredivisie. Natuurlijk zit bij FC Emmen daar niemand op te wachten, maar dat gevoel moet razendsnel veranderen. Er moet een positieve draai worden gegeven aan de situatie. En daar proberen we in de 37e FC Emmen Podcast van het seizoen voor te zorgen.

Want waar de deelnemende ploegen uit de Keuken Kampioen Divisie de play off-wedstrijden zien als een toetje, daar zal het gevoel bij Emmen toch vooral zijn dat het overwerk is. Voer voor een mental coach of kan Dick Lukkien met zijn stafleden de juiste snaar raken de komende dagen?

Strijd vermijden

De podcastleden zijn het met elkaar eens dat FC Emmen de favoriet is, op basis van het voetballende vermogen. "Maar wat als het aankomt op strijd?", vraagt René Posthuma zich af. "Die strijd moet Emmen juist vermijden door goed aan de bal te zijn", vindt Niels Dijkhuizen.

Mensenmens

Theo ten Caat krijgt in de podcast complimenten van Mats Wieffer, die hem typeert als een uitstekende trainer ("Al deed hij wel erg veel partijtjes tijdens de trainingen"). Volgens Heuvelman moet Mike Willems maar eens bellen met de Hollandschevelder. Overigens heeft de technisch manager van FC Emmen de schifting gemaakt in de grote groep potentiële trainers na het Lukkien-tijdperk bij de Drentse club. Er is één kandidaat met wie de gesprekken de goede kant op gaan. "Een mensenmens", verwacht Posthuma. "Waarom moet het nu een mensenmens zijn?", reageert Ten Caat verbolgen.

De kans dat de nieuwe trainer al voor de start van de play-offs wordt gepresenteerd is klein, maar daar moet natuurlijk nu ook niet de focus liggen. Die moet gericht worden op maar één ding: lijfsbehoud!

Lof voor ACV

Heuvelman gaat in ieder geval goed gemutst richting Maastricht of Breda. De routinier vierde een paar dagen geleden namelijk zijn 50-jarig huwelijk. De oud-journalist onthult en passant het geheim van een goed huwelijk en besluit zingend deze levendige podcast, waarin het panel vol lof is over de prestaties van ACV in de vrije ronde!