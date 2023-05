Nieuw interim-duo LTC krijgt een competitieduel om degradatie te ontlopen

'Overtuiging leek weg te ebben'

In een verklaring schrijft LTC verder dat het huidige seizoen 'heel moeizaam verloopt door verschillende factoren'. "Helaas zien we de laatste weken een elftal dat minder is gaan voetballen en het geloof en de overtuiging om samen te strijden voor lijfsbehoud leek weg te ebben. Gesprekken met de betrokkenen in en om de selectie bevestigden voor ons dit beeld. Vandaar dat wij besloten hebben een nieuwe trainer voor de groep te zetten om met een fris gevoel de laatste week in te gaan."