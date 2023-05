'In de kleedkamer lagen vijftien Playboys klaar'

Host Stijn Steenhuis gaat in op het kampioenschap van ACV in de derde divisie, de spanning in 1E, het wonder van WKE'16 en ook een bijzondere basisplaats in Buinerveen. Daar stelde de trainer zichzelf namelijk op.

Sidekick Tom Meijers komt deze keer met een uitgebreide update over de rangen en standen in het Drentse amateurvoetbal. Met onder meer de bizarre situatie in zondag 3D, waar drie teams streden om het kampioenschap en uiteindelijk sv Twedo de titel pakte voor vv Sweel en sc Erica. Ook heeft hij reacties van vv Gasselternijveen-trainer Johan Hollen, die met 10-0 van Twedo verloor en hen daarmee de titel schonk. Het merkwaardige ontslag van trainer Mike Kelly bij LTC - met nog één wedstrijd tegen een degradant voor de boeg - wordt ook door de podcastleden besproken en Meijers komt met een schokkende mededeling.

Meepraten via de OCP-app

Een tijdje geleden introduceerden Steenhuis en Meijers de Onze Club Podcast-app voor alle liefhebbers die niet uitgepraat raken over het amateurvoetbal in Drenthe. Wil je ook meepraten? Dat kan. Tik de host of de sidekick aan op sociale media en je wordt toegevoegd aan de Onze Club Podcast-app.

