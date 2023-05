Jeugdtour Assen keert terug na drie jaar afwezigheid

De Jeugdtour Assen keert terug. Het wielerevenement voor kinderen in de leeftijd 8 tot en met 18 jaar ging drie jaar lang niet door. Eerst vanwege de coronamaatregelen, later ook door een gebrek aan vrijwilligers.

Dit jaar kan de 56e editie van de tocht alsnog doorgaan. Vanaf 31 juli wordt er vijf dagen lang gekoerst op de Drentse wegen.

Organisatie blij

"We zijn heel blij dat het weer door kan gaan en er weer zoveel deelnemers naar Assen komen", zegt Lineke Kerstholt van organisatie Stichting Ondersteuning Wielersport (SOW). Genoeg nieuwe vrijwilligers hebben zich gemeld bij de organisatie. De hele week helpen zo'n 100 tot 125 mensen mee.

Ook gooien coronamaatregelen niet langer roet in het eten. "Er doen bijvoorbeeld veel deelnemers uit Japen en China mee. Vorig jaar was het vanwege de reisbeperkingen nog erg lastig om iets te organiseren. We wilden destijds geen wedstrijd met mondkapjes", lacht Kerstholt.

Deelnemers uit 22 landen

Dit jaar zijn die restricties van de baan. En dus komen eind juli renners van over de hele wereld naar Assen. De deelnemers komen uit 22 verschillende landen. "Zoals Noorwegen, Mexico en Japan. Dat is toch prachtig", vindt Kerstholt.

Inmiddels hebben 550 renners zich opgegeven. Dat zijn minder dan eerdere edities, toen het evenement nog kon rekenen op zo'n 750 kinderen. "We verwachten dat aantal niet te halen. Maar het valt ons eigenlijk nog mee. Veel grote evenementen hebben namelijk moeite met opstarten na corona", aldus Kerstholt.

Vijf dagen en bolletjestrui

Net zoals andere jaren begint de tocht in Assen. Wat wel anders is, is de duur van het evenement. Dit jaar geen zes, maar vijf dagen. De dikkebandenrace is geschrapt. "Daarvoor was de animo niet zo groot. En door de duur van het evenement hebben we ook minder vrijwilligers nodig", legt Kerstholt uit.

Ook gaat de jeugd voor het eerst over de VAM-berg in Wijster en is er dus een bolletjestrui. "Maar dat is niet voor de allerkleinsten, want die kunnen de berg niet op", zegt ze.