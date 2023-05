Bestuur CH De Wolden wil in 2025 NK springen naar Veeningen halen

PAARDENSPORT - Als het aan het bestuur van CH De Wolden ligt, wordt in juli 2025 het Nederlands kampioenschap springen in Veeningen verreden. Het NK is door de paardensportbond KNHS tot en met volgend jaar nog gegund aan Deurne.

"Als het bid-proces weer losgaat, dan gaan wij ons best doen. Want er lijkt ons niks mooier dan dat het NK weer een keer naar het noorden komt", zegt voorzitter Michel Broek van CH De Wolden.

Grotere prijzenpot

In het verleden deed het bestuur van CH De Wolden al eens eerder mee met de bid-procedure voor het NK, maar toen ging het toernooi aan hun neus voorbij. Nu denkt de organisatie met een grotere prijzenpot een goed wapen in handen te hebben.

"De beste ruiters kunnen overal in de wereld voor heel veel geld rijden. Dus daar moet je aan meedoen. En een Nederlands kampioenschap is geen Nederlands kampioenschap als de ruiters niet met hun beste paarden komen en daar hangt dus een prijskaartje aan", verklaart Broek

NK niet in april maar in juli

Het is gebruikelijk dat de strijd om de Nederlandse titel in april plaatsvindt. Maar om in aanmerking te komen voor financiële steun van de provincie Drenthe is er een dringend verzoek uit Assen om het evenement in juli te organiseren.

"Wij snappen die wens van de provincie goed. Dan zijn hier de meeste toeristen. Dus wij houden ons daar ook aan", zegt Broek. En of het voor de ruiters een probleem is, kan hij nog niet goed inschatten. "Iedereen heeft z'n eigen agenda. Een bondscoach of een chef d'équipe zal wel zeggen of ruiters ergens moeten starten. We hebben ook een nieuwe bondscoach bij het springen. Geen idee wat hij ervan vindt. Dat moeten we zien. Maar ik denk dat dat geen probleem hoeft te zijn."

CSIO Youth: 600 paarden uit 20 landen

Maar voor dit jaar staan er nog genoeg uitdagingen op de rol voor het bestuur. Eind deze maand bijt de jeugd het spits af met de tweede Drentse editie van CSIO Youth. Van 31 mei tot en met 4 juni is de Europese top in de categorieën children, junioren en young riders te gast op het terrein in Veeningen. Daar komen zo'n zeshonderd paarden uit twintig verschillende landen op af. Zij rijden onder andere een landenwedstrijd maar gaan ook individueel voor de Grote Prijs.

Deze wedstrijd is een belangrijke graadmeter voor het samenstellen van de landenteams voor het EK voor de jeugd in Italië, in juli. Ook volgend jaar heeft het bestuur de toezegging gekregen om deze wedstrijd in Veeningen te organiseren.

CH De Wolden